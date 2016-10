Zweieinhalb Jahre verbrachte Nyffeler im Kanton Thurgau, ehe sein Agent den Wechsel zum EHC Olten einfädelte. Nun kehrt der gebürtige Zürcher mit den Dreitannenstädtern an seine alte Wirkungsstätte zurück. Dabei wird Nyffeler jedoch bloss auf neun ehemalige Teamkollegen treffen, weil bei Thurgau aufgrund finanzieller Einsparungen ein krasser Umbruch stattfand, von dem man mit den Verpflichtungen von zwei Ausländern (Eric Himelfarb, Mike Vaskivuo) soeben wieder ein Stück weit abgekommen ist. Das Torhüter-Karussell hat zudem einen Ex-Oltner nach Thurgau verschlagen: Kevin Huber wird für die Ostschweizer das Tor hüten.

«Heimspiel» für Nyffeler

Vermutlich wird Dominic Nyffeler in Weinfelden wiederum das Oltner Tor hüten. «Die Abmachung war es ursprünglich, dass wir jeweils drei Spiele in Folge bestreiten», lüftet der 23-Jährige die vorerst vorgesehene Rollenteilung zwischen Matthias Mischler und ihm. Doch ohne Groll fügt er an, dass Headcoach Maurizio Mansi zuletzt davon abgekommen sei, als er Mischler viermal in Serie aufbot.

Mit Konkurrenzsituationen ist Nyffeler, der aus einer regelrechten Torhüter-Familie stammt, nämlich bestens vertraut. Sowohl Vater Michael Nyffeler wie auch später sein jüngerer Bruder Melvin Nyffeler suchten den Platz zwischen den Pfosten. Wie schwierig das Goalie-Leben sein kann, musste zuletzt Dominics Bruder Melvin erfahren, als er, obwohl ihm grosses Potenzial nachgesagt wird, plötzlich vereinslos dastand. «Ich bin froh, dass er nun in Kloten für zwei Monate untergekommen ist», leidet der EHCO-Torhüter mit.