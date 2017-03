Gastgeber Münsingen wie auch Wangen ist der Start nach der Winterpause optimal gelungen. Während die Aaretaler auswärts gegen den FC Baden mit 2:1 das bessere Ende für sich behalten konnten und damit auf den zweiten Tabellenrang vorrückten, gelang auch den Wangnern daheim ein verdienter Sieg. Im einem sogenannten Sechspunkte-Spiel gegen Muri hiess es zum Schluss 4:2, was ebenfalls ein Platztausch mit den Freiämtern zur Folge hatte.

Auf dem Sportplatz Sandreutenen stand dem FC Wangen mit seinem auf die Rückrunde neu verpflichteten Trainer André Fimian ein echter Gradmesser bevor. Das Hinspiel entschieden die Münsinger mit einem Doppelschlag innert dreier Minuten mit 2:1 zu ihren Gunsten. Um nun gegen die abwehrstärkste Mannschaft der Gruppe Zwei bestehen zu können, war für die Gäste gegenüber dem ersten Spiel nochmals eine Steigerung notwendig.

Bei guten äusseren Bedingungen entwickelte sich das Spiel so, wie es nicht anders zu erwarten war. Die Einheimischen legten los und versuchten das Spieldiktat sofort an sich zu reissen, was ihnen während den Startminuten recht gut gelang. Doch schon in der 13. Spielminute gingen die Gäste in Führung. Eine sehenswerte Passfolge, von Zeqiri ausgehend, über Churlinov, der uneigennützig zum frei stehenden Gyorgiev spielte war in der Entstehung wie auch im Abschluss allemal vorbildlich.

Die Gastgeber schienen nicht gross beeindruckt zu sein und powerten weiter. Ein Pfostenschuss von Gasser war vorerst das einzige Erfolgserlebnis für das Heimteam. Noch vermochte Gyorgiev einen Abschussversuch der Münsinger auf der Torlinie abzuwehren. Die Situation schien bereits geklärt, als der Schiedsrichter plötzlich auf den Penaltypunkt zeigte. Lavorato nahm dankend an und stellte mit dem verwandelten Strafstoss das 1:1 her.