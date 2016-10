Das erste Derby-Resultat der Saison des EHC Olten in Langenthal? So manchem Fan dürfte es unlängst nicht mehr präsent sein. Im Nachgang zum 3:2-Auswärtssieg des EHCO war der Plakat-Skandal in aller Munde. Dieser ist nun abgeschlossen, die beiden Einzeltäter bestraft.

Und dennoch wird das heute stattfindende zweite NLB-Derby der Saison im Schoren (20 Uhr) unter einem besonderen Stern stehen. Beim SC Langenthal hält man ausdrücklich ein Auge auf die Sicherheit. «Gewisse Sachen» seien angepasst worden, die Qualität des Derbys wolle man damit jedoch keineswegs mindern.

Eine Choreo-Antwort der SCL-Fanszene auf das primitive Transparent der Oltner wird so gut wie ausgeschlossen. «Auch wir haben uns mit den Fans ausgetauscht. Ihnen ist bewusst, dass wir ein faires, stimmungsvolles Derby wollen», sagt SCL-Geschäftsführer Gian Kämpf auf Anfrage.

Auch beim EHC Olten ist keine Folge-Choreo zur unrühmlichen Geschichte geplant. Man habe sich während des Heimspiels gegen Rapperswil-Jona entschuldigt, die Sache sei damit abgeschlossen. Und erst noch mit einer netten Geste: Mit der Spenden-Aktion, bei der für jeden EHCO-Fan ein Raclette-Brot serviert wurde, nahm der Oltner Fanklub etwas mehr als 1600 Franken ein. Der Betrag wird dem Paraplegikerzentrum Nottwil gespendet.