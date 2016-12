Telegramm:

Olten - GCK Lions 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

2542 Zuschauer. - SR Mollard/Tscherrig, Altmann/Gurtner. - Tore: 1. (0:56) Miranda (Prassl, Suter) 0:1. 5. Schneuwly (Ramon Diem, Ulmer/Ausschluss Büsser) 1:1. 22. Feser (Ulmer, Gedig) 2:1. 39. Schneuwly (Ramon Diem, Ulmer/Ausschluss Lazarevs) 3:1. 45. Feser (Gedig, Ulmer) 4:1. 58. Geiger 4:2. - Strafen: 6mal 2 plus 5 Minuten (Grieder) plus Spieldauer (Grieder) gegen Olten, 2mal 2 plus 5 Minuten (Bachofner) plus Spieldauer (Bachofner) gegen die GCK Lions.