Die Bemühungen der Wangner wurden aber doch noch vor dem Seitenwechsel belohnt. Der psychologisch wichtige Ausgleich kam eine Minute vor dem Halbzeitpfiff zustande. Zuerst rettete Torhüter Weber schon beinahe mirakulös auf einen Schuss von Besart Xhema aus nächster Nähe, doch gegen den anschliessenden Kopfball von Cvetan Churlinov war er machtlos. Dieser Ausgleich so kurz vor Halbzeit liess die Wangner wieder hoffen, welche aber kurz nach Wiederbeginn zerstört wurden.

Für ein Dutzendfoul bekam der auf der rechten Seite vorgeprellte Jordan Otomo die gelbe Karte und, weil er bereits vorbelastet war, logischerweise Gelb/Rot. Schiedsrichter Bannwart bewies in dieser Situation absolut kein Fingerspitzengefühl, wurde doch der Wangner zuvor ganz klar von seinem Gegenspieler zurückgehalten.

Die Wangner mussten somit praktisch die gesamte zweite Halbzeit in Minderzahl bestreiten, wodurch ihre Siegeschancen arg geschmälert wurden. Doch wie schon so oft verlieh das der dezimierten Mannschaft Flügel. Jedenfalls liessen sich die Gastgeber nicht entmutigen und kämpften mutig weiter. In der Folge stand Patrik Gjidoda gleich dreimal im Brennpunkt des Geschehens. Zuerst scheiterte er am gegnerischen Torhüter, dann verzog er bei einer Schussabgabe der Ball, doch beim dritten Mal klappte es. Ein bemerkenswerter Angriff der Platzherren schloss er mit dem 2:1 ab.

Das dritte Tor verpasst

Dieser Rückstand wollten die in Überzahl spielenden Besucher nicht einfach nur so hinnehmen. Noch reagierte Marco Häfliger mit einer sehenswerten Parade auf einen Freistoss von Bassecourt. Tatsächlich schien es möglich zu sein, trotz Minderzahl den Vorsprung halten zu können. Doch ein ungenügendes Abwehrverhalten ermöglichte Elliot Mayer den Ausgleichstreffer. Zweimal noch vergaben die Wangner die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Gustavo vergab in der 87. Minute den ersten Matchball.

Gar in der 90. Minute kam noch Pech dazu. Besart Xhema traf aus aussichtsreichster Position nur die Querstange. So blieb es bis am Schluss beim 2:2. Ein Resultat, mit dem die Wangner, trotz des Nachteiles, praktisch über eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger spielen zu müssen, nicht zufrieden sein können oder dürfen. Die so dringend benötigten Punkte sollten doch in erster Linie bei den Heimspielen eingefahren werden. Noch wäre es verfrüht, gar von einem Heimkomplex zu sprechen. Ein solcher ist beim nächsten Auswärtsspiel in einer Woche beim SC Buochs mit Bestimmtheit nicht zu erwarten.