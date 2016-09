Es war ein starker Abschluss einer ansonsten schwierigen Saison. Sie musste sich im vergangenen Jahr einer Hüftoperation unterziehen lassen und konnte heuer noch nicht wieder wunschgemäss trainieren. «Ausser ganz zum Schluss hat es diese Saison nicht zu einem Top-Resultat gereicht, ein wirklich schlechtes Turnier haben wir aber nicht eingezogen.» Mittelmässig liefs auch an den Schweizer Meisterschaften in Bern zum Saisonabschluss. Weil sie wegen einer Grippe im Vorfeld drei Tage flachlag, war schon die Vorbereitung nicht optimal. Das Duo musste sich mit Platz neun begnügen.

Ein ganz zentraler Faktor beim Beachvolleyball ist die Partnerwahl. «Zwei gute Einzelspieler sind zusammen nicht automatisch erfolgreich», führt Lucien aus. «Es muss auf dem Feld harmonieren, sonst fehlt in den entscheidenden Momenten einfach etwas.» Céline legt ebenfalls Wert darauf, dass sie sich auch neben dem Feld gut versteht mit ihrer Mitspielerin.

Auf die Frage, ob sie beide denn ein gutes Mixed-Team abgeben würden, reagiert Lucien sofort mit vehementem Kopfschütteln. «Céline ist viel zu kritisch», sagt er grinsend, «damit kann ich nicht umgehen, weil ich viel zu stur bin.» Seine Schwester interveniert: «Mittlerweile bin ich auf dem Feld doch ein bisschen gelassener geworden. Aber wir haben tatsächlich schon sehr lange nicht mehr zusammen gespielt.»

Das wird sich auch nicht so schnell ändern, denn Bruder und Schwester verfolgen natürlich ihre ganz persönlichen Ziele. Céline, die gestern ihren 22. Geburtstag feierte, will auch in den nächsten Jahren vor allem bei regionalen Titelwettkämpfen vorne dabei sein. Etwas ambitionierter klingts beim 19-jährigen Lucien. Er will zumindest in der Schweiz ganz an die Spitze kommen: «Mein Vater hat mir mal gesagt, dass ich jede Saison eine Liga aufsteigen sollte. Das ist mir bis jetzt gelungen.»

Jetzt ist aber erstmal eine Pause angesagt bei den Guts. Im Winter spielen sie in der Halle. Im Frühling geht die Vorbereitung für die nächste Saison los, die ersten Turniere finden im April statt. «Vielleicht habe ich nächstes Jahr die Chance, am Beachevent in Olten im Hauptfeld anzutreten», hofft Lucien Gut, «das wäre eine coole Sache.»