Arno del Curto, Kulttrainer des HC Davos, überraschte kürzlich mit folgender Aussage: «Meistertitel interessieren mich nicht, mich interessiert nur die Entwicklung der Spieler und des Teams.» Gewiss eine überspitzte Formulierung, doch der neue und alte SVWE-Cheftrainer Thomas Berger, zugleich bekennender Del-Curto-Fan, kann der Aussage durchaus etwas abgewinnen: «Natürlich möchtest du immer Titel gewinnen, doch wenn du schon so oft gewonnen hast, dann ist es am Ende deiner Laufbahn nicht mehr so wichtig, ob es neun, zehn oder elf Titel waren. Vielmehr zählt für mich, dass viele Spieler rückblickend sagen werden, die Zeit unter Trainer Berger hat mich weiter gebracht.»

Qualifikations-Leistung verdient Anerkennung

Dies sei auch die grosse Challenge in seiner zweiten Amtszeit beim SVWE. «Als ich 2003 erstmals zu Wiler wechselte, war die Titelsehnsucht so gross, dass es nur darum ging, diesen zu holen. Das Team war in der Folge auch so stark und der Konkurrenz überlegen, dass alles andere als weitere Titelgewinne nur Enttäuschungen sein konnten.» Nun sei alles ganz anders: «Das Team befindet sich in einem extremen Umbruch, wir nützen fast in jedem Spiel die Anzahl von Fremdlizenzen voll aus.»