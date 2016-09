Vier Siege und ein Unentschieden, dies die Ausbeute 2016/17. Die Wasserämter haben bislang in der 2. Liga am meisten Tore geschossen und auch am wenigsten Gegentore kassiert. «Wir sind im Moment mental sehr stark und haben viel Selbstvertrauen», begründete Salerno den guten Lauf seiner Mannschaft. «Und wir haben eine Riesenbank, jeder ist fit. Dadurch kann ich während der Spiele jederzeit eingreifen. Vor einem Jahr war es genau das Gegenteil: Alle waren verletzt.»

Nur neun Punkte holte der FC Biberist in der Vorrunde der letzten Saison und überwinterte auf dem zweitletzten Platz. Seit Salerno aber wieder aus den Vollen schöpfen kann, läufts beim FC Biberist: 26 von 33 Punkten geholt in der Rückrunde und nur einmal verloren. Dadurch kletterte Biberist noch auf den dritten Schlussrang.

Blitzstart des Favoriten

In der neuen Saison gab Biberist bisher nur gegen Grenchen, den Absteiger aus der 2. Liga inter, Punkte ab. Das war am vergangenen Spieltag. Der aktuelle Tabellendritte Grenchen ging in der ersten Halbzeit in Führung, Biberist kam in der 80. Minute durch ein Tor von Roman Rüegsegger zum Ausgleich. «Wir haben da für einmal schwach gespielt. Aber wenn du einen Lauf hast, holst du am Ende halt trotzdem noch einen Punkt», so Salerno. «Aber wir wollten gegen Blustavia sicher eine Reaktion zeigen.»

Sein Team war denn auch vom Anpfiff an tonangebend. In der 4. Minute hatte Blustavia Glück, dass der Schiedsrichter nicht auf Penalty entschied, nachdem Krasniqi gefoult worden war. Biberist legte trotzdem bereits vor Ablauf der ersten zehn Minuten vor. Die Gastgeber profitierten beim 1:0 von einem haarsträubenden Fehlpass in der Blustavia-Abwehr. Carnibella schnappte sich den Ball und traf eiskalt zur Führung. Drittes Saisontor der Nummer 9.