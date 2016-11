Erwartet werden die Kader der Nationalmannschaften des Schweizerischen Kanuverbandes und zahlreiche Kanuten aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem nahen Ausland.

Das Rundstreckenrennen über 7 km wird um 15.00 Uhr beim Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer auf Höhe der Badi Solothurn mit einem Massenstart gestartet. Um ca. 15.05 Uhr durchquert das Feld zum ersten Mal die Stadt Solothurn, dreht beim Wendepunkt (Pfeiler Rötibrücke), paddelt zurück zum Bootshaus und anschliessend geht’s auf die zweite Runde. Für interessierte Zuschauer bietet sich auf der Kreuzackerbrücke und der Velobrücke eine ideale Plattform zur Beobachtung des Rennens.

Am Start erwartet werden mehrere internationale Medaillengewinner dieses Jahres. Für unsere Solothurner Top-Kanuten wird es die erste Standortbestimmung im Hinblick auf die kommende Saison sein und sie erwarten sich vom Wintercuprennen eine Rückmeldung über ihren aktuellen Formstand. Sowohl die Gesamtweltcupsiegerin 2016 Melanie Mathys, als auch der Schweizermeister Nico Meier sind bereits seit Oktober wieder im Aufbautraining und absolvieren bis zu 10 Trainingseinheiten pro Woche, viele davon bei jedem Wetter auf dem Wasser. Beide haben das klare Ziel, die Wintercupserie als Kategoriensieger zu beenden.

Nebst den Kajaks und Kanadiern, werden in Solothurn auch SUP (Stand Up Paddling) und Drachenboote (12-er Kanadier) starten.