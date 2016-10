Marco Truttmann schied in der 9. Spielminute verletzt aus. Der EHCO-Stürmer erlitt nach einem hohen Stock des Gegenspielers einen Cut überhalb des Auges. Nach ersten Erkenntnissen hatte er dabei viel Glück. So soll das Auge selber nicht verletzt worden sein. "Er wird sich am Montag von einem weiteren Arzt untersuchen lassen", so Trainer Maurizio Mansi. (sha)