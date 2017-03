Nochmals zu Marcos Fortsetzung der Karriere.

Ja, ich bin sehr glücklich für ihn, dass er nun in Biel den Boden gefunden hat.

War das nicht überall so?

Nein, ihm wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt.

Was für Steine?

Er hätte als Junior mehrmals in die USA gehen können, doch der Klub legte sein Veto ein.

Nach Zug spielte ihr Sohn auch bei den ZSC Lions und in Lugano. ZSC, das war okay. Sein nächstes Engagement in Lugano war indes eine harte, lehrreiche Zeit.

Was meinen Sie damit?

Marco ist mit seiner Frau ins Tessin gezogen. So weit, so gut. Doch im dritten Spiel von Marco in der Resega wird seine Frau von einem Puck getroffen und verliert ein Auge. Das liegt nun drei Jahre zurück. Aber noch immer ist die Haftungsfrage nicht geklärt. Noch immer weigert sich Lugano als Organisator jenes Spiels, etwas zu bezahlen. Arbeiten kann meine Schwiegertochter seither nicht. Aber noch immer kriegt sie kein Geld von der IV oder Schadenersatz.

Ist es relevant, wer den Puck geschossen hat?

Lugano will zwar alles auf die Spieler abwälzen. Für mich ist es nicht relevant, wer geschossen hat. Lugano stellt sich auf den Standpunkt, meine Schwiegertochter hätte keine gültige Eintrittskarte gehabt. Dabei verteilt Lugano für die Angehörigen der Spieler als Eintrittskarten Plaketten so gross wie eine Chindsgi-Tasche. Ausserdem sind die Plätze für die Angehörigen der Spieler fix zugeteilt. Leider sind diese ziemlich nahe am Spielfeld, wo es kein Plexiglas gibt. Meine Schwiegertochter musste beweisen, dass sie eine gültige Eintrittskarte hatte. Sie musste alles beweisen. Dabei stand in Marcos Vertrag mit Lugano, dass er bei jedem Heimspiel Anrecht hat auf einen Tribünenplatz für seine Frau.