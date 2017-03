Die 23-jährige Berner Oberländerin hielt sich in der von ihr nicht so geliebten Technik bis drei Kilometer vor dem Ziel in den besten 9, verlor aber am Ende noch drei Ränge.

Überlegene Siegerin wurde die Norwegerin Marit Björgen. Die 18-fache Weltmeisterin setzte sich beim Heimrennen am Holmenkollen bereits nach drei Kilometern ab und distanzierte die zweitplatzierte Finnin Krista Pärmäkoski um über zwei Minuten.