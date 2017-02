Van der Graaff ging in der Vorschlussrunde die Kraft aus. Der Parcours im kräfteraubenden Sulzschnee mit zwei giftigen Anstiegen entsprach nicht unbedingt ihren Fähigkeiten. Im Viertelfinal hatte die Schweizerin ein frühes Out noch mit einem starken Finish verhindert. In der Abfahrt zum Ziel schloss sie zur Spitze auf und rang auf der Zielgeraden im Kampf um den 2. Rang die Amerikanerin Ida Sargent nieder. Nathalie von Siebenthal stiess eher überraschend in die Viertelfinals vor und wurde 28. Nadine Fähndrich hingegen scheiterte in der Qualifikation.

Die WM-Hauptprobe fünf Tage vor der Medaillenvergabe in Lahti gewann die Schwedin Stina Nilsson vor den Norwegerinnen Maiken Caspersen Falla und Heidi Weng. In Lahti wird wohl auch Marit Björgen ein Wort um die Medaillenvergabe mitreden. Die Norwegerin kam in Otepää im Halbfinal unverschuldet zu Fall.