In der vergangenen Saison ist er nach einer erneuten Knieoperation erst im Januar in Wengen in den Weltcup eingestiegen. Mit sechs Trainingstagen auf Schnee als Vorbereitung. «In diesem Jahr sind es 20 und sogar Abfahrt und Super-G habe ich trainiert.» Damals im Januar war Feuz ohne Probe ins erste Weltcupabfahrtstraining gegangen. Danach wurde es seine bisher zweitbeste Saison. In nur zwölf Rennen stand er fünfmal auf dem Podest und gewann in St. Moritz beim Weltcupfinal die Abfahrt und den Super-G. «Es hat mir gezeigt, dass ich ganz vorne dabei bin, wenn ich fit bin. Das hat mir viel Mut gegeben.»

Mut für die Zeit in Denver, als er darauf wartet, dass die Lähmung besser wird. «Denn eigentlich geht es mir so gut wie schon lange nicht mehr», sagt er. Das heisst, sein Knie ist so stabil, wie es nach so vielen Operationen überhaupt möglich ist.

Zwei Wochen nach dem Auftreten nimmt die Lähmung plötzlich ab. Noch spürt es Feuz zwar: «Die Backe ist noch nicht so beweglich.» Doch gestern in Val d’Isère kann er im Abfahrtstraining starten.

Feuz fährt gut. So gut, dass Patrick Küng scherzt: «Dem ist das Gesicht doch gar nicht eingeschlafen. Der wollte in Nordamerika doch einfach faul im Bett liegen.» Feuz hört es und lacht. Er weiss, dass bei ihm nicht alles erklärbar ist.