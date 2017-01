Die "Kronen Zeitung" schreibt unter Berufung auf Insider, Svindal werde sich voraussichtlich einer erneuten Knieoperation unterziehen müssen.

Nach seinem schweren Sturz in der Abfahrt von Kitzbühel im letzten Jahr ist Svindal in dieser Saison unerwartet stark in den Weltcup zurückgekehrt. Nach drei Podestplätzen in vier Rennen verzichtete er zuletzt aber auf Starts in Santa Caterina. Auch die Trainings in Wengen verliefen nicht wunschgemäss.