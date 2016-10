Flaxeys Quartett aus Caledon in der Provinz Ontario setzte sich im Final mit 6:3 auch gegen das favorisierte kanadische Team von Skip Rachel Homan durch.

Nebst Marlene Albrecht, Esther Neuenschwander, Manuela Siegrist und Silvana Tirinzoni vom CC Aarau, die an den grossen Turnieren in Übersee regelmässig unter in die Halbfinals gelangen, erreichten auch die zweimaligen Weltmeisterinnen und künftigen EM-Teilnehmerinnen aus Flims um Skip Binia Feltscher die K.o.-Runden der besten acht Teams. Die Tableau-Einteilung führte die beiden Schweizer Formation schon in den Viertelfinals zusammen. Tirinzonis Team behielt mit 6:3 die Oberhand.