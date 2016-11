Bei schwierigen Bedingungen mit schlechter Sicht kam die Französin Tessa Worley am nächsten an die Zeit heran, die Nina Löseth mit Startnummer 1 aufgestellt hatte. Worley verlor neun Hundertstel und war die einzige, die weniger als eine halbe Sekunde auf Löseth einbüsste. Als Drittplatzierte startet die Italienerin Federica Brignone in den zweiten Durchgang.

Für Lara Gut lohnte sich der Abstecher in den Osten der USA nicht. Die Tessinerin, beim Prolog in Sölden die grosse Dominatorin, schied mit Startnummer 4 nach bester Zwischenzeit aus. Auch den übrigen Schweizerinnen lief es nicht wie gewünscht. Die Zürcherin Simone Wild und die Schwyzerin Wendy Holdener liegen mit etwas mehr als drei Sekunden Rückstand auf den Plätzen 20 und 21.

Wegen technischer Probleme mit dem TV-Signal war der Start mit 40-minütiger Verspätung erfolgt. Der zweite Lauf ist auf 18.30 Uhr Schweizer Zeit angesetzt.