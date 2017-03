Gregor Deschwanden, Andreas Schuler, Killian Peier und Simon Ammann verpassten im Team-Springen den angepeilten Finaldurchgang der Top 8 deutlich. Die Schweizer hielten einzig die USA und Kasachstan in Schach.

Vom Schweizer Quartett gelang bloss Simon Ammann ein starker Sprung. Der Toggenburger segelte auf 123,5 m und zeigte eine schöne Landung. Selbst mit dreimal 17,5 Punkten bewerteten die Juroren wohl zu tief. Der Sprung gibt Ammann gleichwohl Moral, wie auch seine Reaktion im Auslauf zeigte.

Ammanns Kollegen liessen den Toggenburger im Stich. Deschwanden (114,5 m), Schuler (106 m) und Peier (114 m) liessen den Rückstand auf die Top 8 vor Ammanns Take-off auf umgerechnet 23 m anwachsen. Da war für den Team-Leader nichts mehr zu machen.

Mit Polen setzte sich das favorisierte Quartett verdient durch. In der Summe waren Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot und Kamil Stoch nicht zu bezwingen. Die zweitklassierten Titelverteidiger aus Norwegen können sich für ihre Silbermedaille bei Petrus bedanken. Die Skandinavier, eigentlich schon klar auf Platz 4, zogen aus den Windturbulenzen Profit, die im zweiten Umgang zwischenzeitlich auftraten. Johann André Forfang nutzte ein Aufwind-Polster für den Schanzenrekord auf 138 m, während der Deutsche Stephan Leyhe bereits nach 103,5 m in den Hang gedrückt wurde. So mussten letztlich mit dem Österreicher Stefan Kraft und dem Deutschen Andreas Wellinger die zwei besten Springer dieser Weltmeisterschaften den Kampf um Bronze austragen. Der Österreicher holte für sein Team Bronze.