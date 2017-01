Wenig später gab er Entwarnung: «Ich bin unverletzt.» Ein bisschen schmerzte sein Körper zwar. «Aber nicht so, dass ich nächste Woche nicht Ski fahren könnte.» Mehr schmerzte der verpasste Sieg. «Ich wusste, dass ich schnell war. Ich wusste, dass ich nicht um Rang 30 fahre», sagte Feuz. «Ich war bereit, das Risiko einzugehen.» Er war bereit für die Siegerlinie und bezahlte den Preis dafür.

Doch hatte er etwas falsch gemacht? Es hätte die Siegerlinie wohl gar nicht gebraucht, sagten einige danach. Der 29-Jährige war am Hausberg mit Abstand der Schnellste. Doch was sollte er machen? Jedes Jahr, wenn der Weltcup in Kitzbühel halt macht, hört man es die früheren Sieger sagen: die Traverse entscheidet. Didier Cuche, der die Abfahrt auf der Streif fünfmal gewinnen konnte, betont es noch heute in jedem Gespräch.

Eigentlich sind sich alle einig. Die Abfahrt in Kitzbühel kann man zwar in fast jeder Passage verlieren. Doch um den Sieg geht es ab dem Hausberg bis ins Ziel. «Da habe ich den Unterschied gemacht», sagte der Italiener Dominik Paris, der am Samstag zum zweiten Mal nach 2013 die Abfahrt in Kitzbühel gewinnen konnte. Die Analyse gibt ihm recht. Ab dem Hausberg war er deutlich schneller als die Franzosen Valentin Giraud Moine und Johan Clarey, die Rang zwei und drei belegten.

Der legendärste Sturz

Und dann kam Feuz zum Hausberg und dachte: «Heute bin ich der Sieger!» Nur war er so schnell, dass ihn eine Bodenwelle leicht versetzte. Ab da hatte er keine Chance mehr. Immer weiter zog es ihn nach unten, immer näher an die Fangnetze, die ihn dann stoppten. «Ich hatte eigentlich Glück, dass nicht mehr passierte.»

Der Italiener Pietro Vitalini hatte 1995 weniger Glück. Legendär ist sein Sturz in der Traverse, als er über die Fangnetze flog, sich mehrmals überschlug und unverletzt im Tiefschnee liegen blieb. Zur zweiten Abfahrt am nächsten Tag trat der Italiener trotzdem an und wurde Fünfter.