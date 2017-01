«Du musst gewinnen, um dir Respekt zu verdienen.» Es sind die wichtigsten Worte, die Claude Pinturault, Hotelbesitzer in Courchevel in den französischen Alpen, seinem Sohn Alexis mit auf den Weg gegeben hat. Gestern gewinnt er erstmals den Riesenslalom auf dem Chuenisbärgli, 4 Hundertstel vor seinem Dauerrivalen Marcel Hirscher (27), der zum 100. Mal auf einem Weltcup-Podest steht.

Vor zwei Jahren hatte der Österreicher noch die Nase vorne gehabt. Auch in Adelboden fahren die beiden in einer eigenen Liga. Der drittplatzierte Philipp Schörghofer verliert bereits knapp zwei Sekunden auf den Sieger. Bei sechs der nun neun Erfolge Pinturaults im Riesenslalom belegte Hirscher den zweiten Platz.

Obwohl er im März erst seinen 25. Geburtstag feiert, ist der Franzose mit seinem 19. Weltcupsieg der erfolgreichste französische Skifahrer der Geschichte. Er lässt dabei den grossen Jean-Claude Killy hinter sich, der vor fünfzig Jahren den ersten Riesenslalom in Adelboden gewonnen und das im Jahr darauf wiederholt hatte. «Für mich ist das nur eine Zahl, mehr nicht», sagt Pinturault.

Dass er Killy nun überflügelt habe, erfülle ihn zwar mit Stolz, trotzdem bleibe der heute 73-Jährige der Grösste. Killy hat dreimal Olympiagold gewonnen und wurde sechs Mal Weltmeister, Pinturault hat in seiner Paradedisziplin Riesenslalom zwei Bronzemedaillen vorzuweisen. Eine Lücke, die er bereits in einem Monat in St. Moritz schliessen könnte. Sechs der letzten zehn Riesenslaloms hat er gewonnen, nur einmal stand er nicht auf dem Podest, weil er kurz vor Weihnachten in Alta Badia ausgeschieden war.

Die Riesenslalom-Kugel als Ziel

Chancen auf Edelmetall kann sich der Alleskönner aber auch in anderen Disziplinen ausrechnen. Er hat die drei letzten Kombinationen gewonnen, dazu kommen zwei Weltcupsiege im Slalom sowie je ein Erfolg in einem Super-G und einem Parallelslalom. Es ist Ausdruck einer Vielseitigkeit, die im modernen Skisport zur Seltenheit geworden ist. Reüssiert Pinturault dereinst auch in einer Abfahrt, steigt er in einen exklusiven Zirkel auf.

Vor ihm hatten mit Pirmin Zurbriggen, Marc Girardelli, Günther Mader, Kjetil André Aamodt und Bode Miller nur fünf Männer in allen Disziplinen mindestens einmal gewonnen. Allerdings ist Pinturault in der Königdisziplin erst vier Mal im Weltcup angetreten, ein 16. Platz ist sein bestes Ergebnis. Wichtigstes Ziel ist aber ein anderes: die Kristallkugel im Riesenslalom. In der Disziplinenwertung belegt der Mann für alle Fälle den zweiten Rang, wie schon in den letzten beiden Jahren. Beide Male hinter Hirscher.