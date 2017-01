Vier der fünf Riesenslaloms in diesem Winter endeten mit Siegen von Pinturault und Hirscher. Der Franzose konnte sich in Sölden, Val d'Isère und zuletzt Anfang Januar in Adelboden durchsetzen, der Österreicher in Alta Badia. Hirscher stand zudem in den weiteren vier Rennen in dieser Disziplin als Zweiter auf dem Podest.

Hinter diesem Duo folgen in Oberbayern der Schwede Matts Olsson (0,45 Sekunden zurück) und die Deutschen Felix Neureuther, der eine halbe Sekunde zurückliegt, und Stefan Luitz (0,96 zurück).

Schnitzer von Murisier

Justin Murisier war im ersten Lauf lange gut unterwegs. Doch kurz vor dem Ziel beging der Walliser einen Fehler, der ihm wohl mehr als eine halbe Sekunde Zeitverlust einbrachte. Mit 1,56 Sekunden Rückstand reihte sich Murisier im 12. Zwischenrang ein.

Auf dem 17. Platz folgt Gino Caviezel (2,14 zurück). Carlo Janka (24.) und Loïc Meillard (25.) büssten mehr als 2,7 Sekunden auf Pinturault ein und mussten kurz um den Einzug in den Final der besten 30 zittern.

Der Start zum Finaldurchgang in Garmisch erfolgt um 13.15 Uhr.