Nach dem mühevollen Saisonauftakt läuft es den Schweizer Alpinfahrern rechtzeitig auf die WM in der Sierra Nevada hin immer besser. Kummer realisierte nach den Rängen 1 und 2 in Bansko den dritten Podestplatz in Folge. Wie vor einer Woche unterlag die Walliserin erst im Final der Russin Alena Sawarsina. Zogg bezwang im Kampf um Rang 3 die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister und sicherte sich die erste Top-3-Klassierung seit fast zwei Jahren.

Das gute Resultat rundeten Ladina Jenny (8.) respektive im Männerrennen Dario Caviezel mit seinem vierten Viertelfinal-Vorstoss der Saison. Der 21-jährige Bündner unterlag im kleinen Final dem Italiener Aaron March und wurde Vierter. Direkt hinter ihm reihte sich Nevin Galmarini ein.