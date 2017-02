Alles Warten hat nicht genützt. Die Abfahrt der Männer an der WM in St. Moritz hat am Samstag nach mehrfacher Verschiebung abgesagt werden müssen.

Alles wäre angerichtet gewesen für ein grosses Skifest. Blauer Himmel, Sonnenschein, beste Pistenverhältnisse und rund 40'000 Zuschauer, die dem WM-Highlight einen würdigen Rahmen gegeben hätten. Da war aber auch diese Nebelbank, die sich im oberen Streckenteil festsetzte und sich während Stunden nicht von der Stelle rührte.

Wann die Abfahrt nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Eine Variante wäre, die Abfahrt am Mittwoch, dem Reservetag, auszutragen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht. Am Sonntag bliebe dann wie geplant die Abfahrt der Frauen im Programm. Danach folgten am Montag die Kombination der Männer und am Dienstag der Team-Wettbewerb.