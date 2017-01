Ende Dezember in der Kombination in Santa Caterina war Murisier Vierter geworden. Auf ein ähnlich gutes Ergebnis darf der Walliser erneut hoffen. Murisier führt das Klassement mit zwei Zehnteln Vorsprung auf den Franzosen Victor Muffat-Jeandet an. Dessen als Topfavorit gestarteter Teamkollege Alexis Pinturault, der die letzten drei Kombinationen und fünf der sieben vorangegangenen Wettbewerbe in dieser Sparte gewonnen hat, büsste eine gute halbe Sekunde ein.