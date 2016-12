Einige waren schon daran, in der Statistik zu suchen. Die beste Schweizerin nur auf Rang 15 in einer Abfahrt? Wann gab es das letztmals? Es war im Dezember 2014 in Lake Louise, als Lara Gut als Beste Rang 15 belegte. Am Samstag war Corinne Suter in der Abfahrt von Val d’Isère auf ebendiesem Rang klassiert. Die Besten des Fachs waren längst im Ziel, als mit der Startnummer 51 Michelle Gisin ihr Weltcup-Debüt in der Abfahrt gab.

Und dann das: Die 23-Jährige fährt auf Rang sieben! Wer hätte das gedacht. Nicht mal sie selbst. «Nach den Trainings und der Kombi (Rang 2; die Red.) hatte ich gedacht, die Top 30 sollten möglich sein. Die Top 20 wären optimal, wenn es super läuft. Und die Top 15 wären der Wahnsinn», sagt sie. «Sensationell, wie gut es mir jetzt gelaufen ist. Das hätte ich mir niemals erträumt.»

Gisins Herz gehört weiterhin dem Slalom. «Den werde ich nicht aufgeben», sagt sie. Aber in der Vorbereitung auf diese Saison hat sie auch die Speed-Disziplinen trainiert. Die Idee dahinter? Michelle Gisin will Punkte sammeln mit Blick auch auf den Riesenslalom. «Im Training läuft es mir in dieser Disziplin sehr gut. Aber mit meinen hohen Startnummern habe ich im Rennen kaum Chancen.»

Sammelt sie aber 500 Weltcuppunkte, darf sie in jeder Disziplin nach den besten 30 starten. Das ist in den technischen Disziplinen ein grosser Vorteil, weil die Piste mit jeder Athletin langsamer wird. «In den schnellen Disziplinen ist es mit hohen Nummern einfacher, Punkte zu holen», sagt Gisin.

Trotz des Resultats vom Samstag werden die Einsätze von Gisin im Speedbereich aber dosiert bleiben. Sicher ist, dass sie am Sonntag den Super-G fährt. «Danach schauen wir, wo weitere Einsätze im Speedbereich Sinn machen», sagt Cheftrainer Hans Flatscher. «Priorität haben weiterhin die technischen Disziplinen.»

Materialproblem bei Lara Gut?

Während Michelle Gisin also wunderbare Tage in Frankreich erlebt, läuft es Lara Gut gar nicht nach Wunsch. Nach dem Ausfall in der Kombination kommt sie auch in der Abfahrt nicht ins Ziel. «Ich werde jetzt nicht anfangen, an allem zu zweifeln. Ich fahre gut und bin fit. Es waren zwei Tage zum Vergessen», sagt sie. «Im Super-G habe ich eine neue Chance.» Trotzdem bleiben nach den zwei Ausfällen Fragen.

Was läuft schief? Lara Gut selbst will sich dazu nicht äussern. Und auch ihr Vater und Trainer Pauli Gut hält sich bedeckt und sagt: «Wir müssen analysieren, was passiert ist. Wir müssen versuchen, das zu verstehen, und dann überlegen, was wir besser machen können.» Ist es eventuell ein Problem mit dem Material? Seit dieser Saison hat Gut einen neuen Servicemann. Flatscher sagt: «Sie findet hier auf diesem Schnee nicht das richtige Set-up.» Lara Gut sagt nichts dazu.

Val d'Isère (FRA). Weltcup-Abfahrt der Frauen. Das Schlussklassement: 1. Ilka Stuhec (SLO) 1:46,14. 2. Cornelia Hütter (AUT) 0,28 zurück. 3. Sofia Goggia (ITA) 0,32. 4. Nadia Fanchini (ITA) 0,42. 5. Johanna Schnarf (ITA) 0,47. 6. Elena Fanchini (ITA) 0,50. 7. Michelle Gisin (SUI) 0,71. 8. Tina Weirather (LIE) 0,81. Ferner: 16. Corinne Suter (SUI) 1,50. 19. Joana Hählen (SUI) 1,76. 24. Priska Nufer (SUI) 2,20. 29. Denise Feierabend (SUI) 2,53. - Ausgeschieden u.a.: Lara Gut (SUI), Jasmine Flury (SUI).