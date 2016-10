Das bestätigte ihre Ski-Firma Head am Freitag, nachdem die 31-jährige Amerikanerin ihren Verzicht bereits via Facebook angedeutet hatte. Auf einer Werbe-Tour für ihr Buch sei sie am 21. Oktober in Austin/Texas, schrieb die erfolgreichste Weltcup-Fahrerin der Geschichte in dem sozialen Netzwerk. Nur einen Tag später steht im Ötztal das erste Frauen-Rennen des Winters an.

Nachdem sich Vonn zum Ende der vergangenen Saison einen Bruch des Schienbeinkopfs zugezogen hatte, will sie sich künftig auf die Speed-Wettbewerbe Abfahrt und Super-G fokussieren. In Sölden wird wie jedes Jahr traditionell ein Riesenslalom ausgetragen.