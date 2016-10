Neben Lara Gut schafften drei ihrer Teamkolleginnen den Vorstoss in den zweiten Lauf. Die erst 18-jährige Westschweizerin Mélanie Meillard überraschte mit Nummer 41 als 24.; in ihrem erst dritten Weltcuprennen hat sie sich in eine gute Position gebracht, erstmals Punkte zu gewinnen. Die Schwyzerin Wendy Holdener und die Zürcherin Simone Wild belegten die Positionen 26 und 28.

Die Walliserin Camille Rast verpasste die Final-Qualifikation um ärgerliche 19 Hundertstel. Bei ihrer Weltcup-Premiere erreichte die erst 17-Jährige mit Startnummer 60 Platz 32.