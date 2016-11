Die 25-jährige Tessinerin verliert 0,52 Sekunden auf die überraschende Österreicherin Christina Ager, die im Weltcup bislang erst als Slalom-Fahrerin bekannt war. Nach den ersten zwei Trainings hoffte Gut, dass sie auf diesem für sie eigentlich "zu flachen Hang" in Lake Louise, wo sie in der Abfahrt noch nie besser als Sechste war, tatsächlich den Schlüssel gefunden habe, um schnell zu sein.

Doch in die Rolle der Topfavoritin für die drei Rennen im Banff National Park lässt sich die Gesamtweltcupsiegerin nicht drängen: "Ja, es läuft mir hier im Training besser als in anderen Jahren. Doch Training ist eben nur Training, und im Rennen kann wieder alles anders aussehen."

Fabienne Suter Achte

Im Gegensatz zum Vortag, als nur eine Konkurrentin weniger als eine Sekunde auf Gut verloren hatte, klassierten sich am Mittwoch gleich elf Fahrerinnen innerhalb dieser Marge. Zu ihnen gehörten auch die Schwyzerin Fabienne Suter als Achte und die mit den Schweizerinnen trainierende Liechtensteinerin Tina Weirather als Elfte.

Am Donnerstag findet in Lake Louise das Abschlusstraining statt. Am Freitag folgt die erste Weltcup-Abfahrt in diesem Winter (Start 20.30 Uhr Schweizer Zeit).

Lake Louise (Ka). Zweites Training zu den Weltcup-Abfahrten der Frauen von Freitag und Samstag (Start jeweils 20.30 Uhr Schweizer Zeit): 1. Christine Ager (AUT) 1:46,87. 2. Jacqueline Wiles (USA) 0,24 zurück. 3. Johanna Schnarf (ITA) 0,49. 4. Lara Gut (SUI) 0,52. 5. Sofia Goggia (ITA) 0,54. 6. Ramona Siebenhofer (AUT) 0,55. 7. Nadia Fanchini (ITA) 0,61. 8. Fabienne Suter (SUI) 0,68. 9. Breezy Johnson (USA) 0,96. 10. Michaela Wenig (GER) 0,96. 11. Tina Weirather (LIE) 0,99.

Ferner: 15. Priska Nufer* (SUI) 1,15. 24. Joana Hählen (SUI) 1,68. 34. Corinne Suter (SUI) 2,09. 48. Denise Feierabend (SUI) 3,01. - 66 Fahrerinnen gestartet, 65 klassiert.

* = Tor verpasst