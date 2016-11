"Ich freue mich, dass es losgeht. Die Vorbereitung ist immer lang und die Saison kurz. Und wenn man verletzt ist, wird sie noch kürzer", sagte der Bündner. Der vierfache Sieger des Gesamtweltcups betrachtet die Rennen in Lappland als Standortbestimmung. "Im Sprint erwartete ich nicht all zu viel, im Lauf über 15 km kann ich mit einer Top-15-Klassierung leben", führte Cologna aus. Die Skandinavier hätten bereits einige Rennen in den Beinen, er hingegen brauche noch ein paar Einsätze, um seine Bestform zu erreichen.

Die Wade bereitet dem 30-Jährigen keine Sorgen: "Ich habe keine Angst und denke nicht dran." An diesem Wochenende sollten keine Probleme auftreten. Allerdings habe er den Sommer hindurch bei harten Trainings im Joggen seine Schwachstelle noch gespürt.