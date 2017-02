In St. Moritz hatte es am Sonntagnachmittag zu schneien begonnen. Die Wetterprognosen waren auch für den Montag nicht die besten. Die Absagen kommen deshalb nicht unerwartet.

Auf der Frauen-Strecke erhalten die Organisatoren durch die Annullierung mehr Zeit zur Pisten-Präparierung im Hinblick auf den Super-G vom Dienstag.

Für die Männer sind am Dienstag und am Donnerstag weitere Abfahrtstraining vorgesehen. Die Frauen erhalten am Mittwoch und am Samstag Gelegenheit, die Strecke übungshalber zu befahren.