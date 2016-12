Mit der frühen Nummer 3 legte Kjetil Jansrud eine Bestzeit vor, an welcher sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Am nächsten kam ihm der Italiener Peter Fill, der sich letzte Saison die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup gesichert hatte. 26 Hundertstel betrug letztlich die Differenz. Jansruds Landsmann Aksel Lund Svindal, tags zuvor im Super-G Zweiter, schaffte es als Dritter erneut aufs Podium.

Bester Schweizer war der Glarner Abfahrts-Weltmeister Patrick Küng, der gut eine Sekunde auf die Bestzeit von Jansrud einbüsste, als Siebenter aber eine sehr respektable Leistung zeigte. Küng stand erstmals wieder am Start einer Abfahrt, nachdem er im Januar der letzten Saison wegen einer Knochenprellung die Saison vorzeitig abgebrochen hatte. Carlo Janka und Beat Feuz, die am Freitag mit den Rängen 4 und 6 überzeugt hatten, klassierten sich in den Positionen 10 und 13.

Die Schweizer, alle mit Nummern ab 11 gestartet, schienen zudem ein wenig benachteiligt. Die Piste brach an einigen Stellen schnell durch, zudem wurde das Licht immer schlechter. Mit Ausnahme von Küng (nummer 18) hatten die Fahrer in den Rängen 1 bis 9 alle eine einstellige Startnummer getragen.

Kjetil Jansrud war im letzten Winter in der Abfahrt nur ein einziges Mal erfolgreich geblieben. Er gewann auf der Olympiastrecke von 2018 in Jeongseon. Nun aber erinnerte mit seinen ersten Fahrten an den Jansrud, der vorletzte Saison ähnlich dominant in die Saison gestartet war. Damals entschied er drei der ersten vier Speedrennen für sich. Aktuell steht der 31-jährige Skandinavier bei 16 Weltcupsiegen, 7 in der Abfahrt.

Val d'Isère (FRA). Weltcup-Abfahrt der Männer: 1. Kjetil Jansrud (NOR) 1:59,51. 2. Peter Fill (ITA) 0,26 zurück. 3. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,33. 4. Bostjan Kline (SLO) 0,64. 5. Adrien Théaux (FRA) 0,81. 6. Erik Guay (CAN) 0,97. 7. Dominik Paris (ITA) und Patrick Küng (SUI) 1,05. Ferner: 10. Carlo Janka (SUI) 1,19. 13. Beat Feuz (SUI) 1,32.