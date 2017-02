Die Deutsche setzte sich zum Abschluss auch im Massenstart durch. Sie verwies mit 20 Treffern die Amerikanerin Susan Dunklee und die Finnin Kaisa Mäkäräinen auf die Ehrenplätze. Selina Gasparin drehte drei Strafrunden und wurde mit knapp zwei Minuten Rückstand 18.

Dahlmeier fand an den Titelkämpfen im Tirol einzig im Sprint eine Bezwingerin. Die Tschechin Gabriela Koukalova verwies die Deutsche im ersten Einzel-Wettkampf auf den 2. Rang. Dahlmeier schrieb mit ihrer fünften Goldmedaille Sportgeschichte. Die 23-Jährige holte damit als Erste im Biathlon-Sport bei einer WM fünf Titel. Zudem schaffte sie es als erst dritte Biathletin, bei einem Championat in allen sechs WM-Rennen jeweils eine Medaille zu gewinnen. Saisonübergreifend steigerte Dahlmeier den Rekord auf elf WM-Medaillen in Serie.