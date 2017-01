Mäkäräinen setzte sich in der Manier eines Martin Fourcade durch: Sie ging als Siegerin des Sprints als Erste ins Rennen und blieb dank ihrer läuferischen Stärke ungefährdet. Mäkäräinen liess sich bloss einen Fehlschuss zu Schulden kommen. Im Ziel betrug der Vorsprung auf die Weltcup-Führende Gabriela Koukalova aus Tschechien eine Minute. Die Finnin feierte den 21. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Selina Gasparin trat als 49. des Sprints mit einem grossen Handicap an. Die Bündnerin traf wesentlich besser als noch am Samstag und kämpfte sich mit bloss zwei Strafrunden als 29. noch in die Weltcup-Punkteränge vor.