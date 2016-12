Die Verletzung zog sich Annen bereits am vergangenen Donnerstag vor dem Weltcupauftakt im französischen Val Thorens zu. In drei bis vier Wochen, wenn die Schwellung zurückgegangen ist, wird sie operiert.

"Ich will wieder zurückkommen", versicherte Annen, die zum wiederholten Mal von einer Verletzung ausgebremst wird. In Val Thorens hätte sie am letzten Wochenende ihr Comeback nach dem vor einem Jahr erlittenen Beckenbruch geben sollen. Anfang 2015 verhinderte ein Fersenbruch die WM-Teilname, und 2013 bedeutete ein Kreuzbandriss im rechten Knie das vorzeitige Saisonende.