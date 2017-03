Der Tagessieg ging an den Norweger Johannes Hösflot Klaebo. Dank der Bonussekunden führt er in der Overall-Wertung der Minitour mit 23 Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger. Cologna ist mit 1:02 Minuten Rückstand Neunter. Am Sonntag folgt zum Abschluss noch eine Verfolgung über 15 km mit den Skating-Ski.

Die Schweizer Langläuferinnen mussten hingegen eine Niederlage einstecken. Beim Massenstart-Rennen über 10 km in klassischer Technik verfehlte das Trio mit Nadine Fähndrich (34.), Nathalie von Siebenthal (35.) und Laurien van der Graaff (39.) die Top 30. Auf dem flachen Parcours durch den Stadtpark war primär ein kräftiger Doppelstock-Einsatz gefragt. Dies entspricht nicht Von Siebenthals Stärken. Die Berner Oberländerin büsste auf die Spitze 1:40 Minuten ein und hat kaum mehr Chancen auf ein starkes Abschneiden in der Minitour.

Marit Björgen sicherte sich derweil ihren 104. Weltcupsieg. Sie ist im Gesamtklassement der Minitour gleichauf mit Heidi Weng. Die Norwegerinnen werden am Sonntag in der Verfolgung auf den Skating-Ski den Sieg unter sich ausmachen.