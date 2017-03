Es schien alles angerichtet für den grossen Dominator Marcel Hirscher, der beim Weltcup-Finale in Aspen nach dem ersten Durchgang des Slaloms vorne gelegen hatte. Doch dann wurde Hirscher "nur" Vierter, derweil der Schwede André Myhrer seinen siebenten Sieg im Weltcup einfahren konnte. Der Skandinavier gewann 14 Hundertstel vor dem Deutschen Felix Neureuther und 15 Hundertstel vor dem Österreicher Michael Matt, der zuletzt in Kranjska Gora siegreich geblieben war.

Myhrer hatte in diesem Winter keinen einzigen Podestplatz erreicht. Aber das will beim 34-jährigen Schweden nichts heissen. Frühlingsschnee ist eine Unterlage, die er ganz besonders liebt. Schon den letzten Erfolg hatte Myhrer - vor ziemlich exakt einem Jahr in St. Moritz - beim Finale herausgefahren. Und vor fünf Jahren war er der Gewinner bei der Saison-Schlussveranstaltung in Schladming. Vier seiner sieben Erfolge hat er im Monat März errungen.

Nach dem ersten Durchgang hatte Hirscher noch acht Hundertstel vor Myhrer gelegen, doch im zweiten Lauf verlor der Österreicher auf den letzten Metern noch viel an Terrain. Damit erging es ihm aber trotzdem noch besser als Henrik Kristoffersen, seinem grossen Kontrahenten. Der Skandinavier, der durch die verunglückte WM (zweimal Vierter) etwas aus dem Tritt geraten scheint, musste nach einem groben Patzer zurücksteigen und fiel so aus allen Traktanden.

Die beiden Schweizer Starter konnten nicht in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen, aber immerhin schafften es beide in die Punkteränge. Luca Aerni wurde Zehnter, was seinem drittbesten Slalom-Ergebnis in diesem Winter entsprach. In Levi und in Zagreb hatte der Berner Kombinations-Weltmeister je einen 8. Platz belegt. Ganz knapp in die Punkteränge schaffte es auch noch der Walliser Daniel Yule als 15.

Aspen (USA). Weltcup-Slalom der Männer: 1. André Myhrer (SWE) 1:27,97. 2. Felix Neureuther (GER) 0,14 zurück. 3. Michael Matt (AUT) 0,15. 4. Marcel Hirscher (AUT) 0,32. 5. Manfred Mölgg (ITA) 0,43. 6. Mattias Hargin (SWE) 0,57. Ferner: 10. Luca Aerni (SUI) 0,88. 15. Daniel Yule (SUI) 1,07. 24. Henrik Kristoffersen (NOR) 7,14.