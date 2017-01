Der Toggenburger verpasste nach einem Flug auf 120,5 m den Cut als 32. um 1,5 Punkte. Den Rückkehrer Gregor Schlierenzauer ereilte als 33. das gleiche Schicksal. Gleichwohl befinden sich die früheren Siegspringer nicht in derselben Situation. Der Österreicher fasst nach einer Sinnkrise und einem ausgeheilten Kreuzbandriss wieder Fuss im Weltcup. Bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende in Wisla hatte im zweiten Springen sogar ein 8. Rang herausgeschaut. Dass Schlierenzauer die Konstanz noch abgeht, war zu erwarten.

Ammann hingegen startete bereits mässig in die Saison. Die Negativspirale zieht ihn nun immer tiefer nach unten. Er verfehlte zum fünften Mal in Serie und zum siebenten Mal insgesamt in dieser Saison die Weltcup-Punkteränge der Top 30. In den zwei Wochen Pause seit der Vierschanzentournee hat er keine Fortschritte erzielt - auch weil er vergangenen Dienstag zum zweiten Mal Vater wurde.