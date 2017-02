Stau auf den Strassen am WM-Ort – damit ist es bald vorbei. Ab Montag gilt grundsätzlich ein Fahrverbot im Ort. «Ausgenommen sind Automobilisten, die einen fixen Parkplatz in St. Moritz haben», sagt Gemeindepolizist Claudio Caprez. «Die WM ist eine Supersache», fügt er an. Auch auf dem Polizeiposten ist der Grossanlass omnipräsent, Caprez und Co. tragen spezielle WM-Krawatten.

Zu behaupten, dass das WM-Fieber bereits ausgebrochen ist, wäre etwas übertrieben. Aber eine erhöhte Temperatur ist spürbar – auch auf Salastrains, dem sportlichen Zentrum der kommenden beiden Wochen. Dort herrscht emsiges Treiben. Gutgelaunte freiwillige Helfer arbeiten gerade am Zielraum. «Um 4.30 Uhr bin ich aufgestanden», sagt Rolf Grieder.

Arbeit hat es für ihn wie für alle Freiwilligen genug. Noch gibt es viel zu tun, bis im Zielgelände alles bereit ist. Auch an der Zuschauer-Tribüne wird noch fleissig geschraubt und gehämmert. Daniel von Kiedrowski klettert gerade vom Gerüst: «Momentan bin ich Gerüstbauer», sagt er. Später während der WM wird Kiedrowski, der aus der Region um Koblenz in Deutschland angereist ist, als Projektleiter für eine Werbefirma tätig sein.

Trotz emsigem Treiben ist es auf Salastrains noch ziemlich ruhig. Das wird sich ändern. Denn es ist der Ort, wo die imposante Zuschauertribüne steht, wo Sieger gefeiert werden, wo schlicht die Post abgehen wird. «Das Publikum soll auf seine Kosten kommen», sagt OK-Präsident Wetzel. 70 Stunden Stadionunterhaltung stehen auf Salastrains im Angebot. Da wird gelacht, geschunkelt und gesungen werden. Auf der grossen Videoleinwand sollen Filme eingespielt werden. Es wird informiert und animiert werden. «Es ist einfach Rock ’n’ Roll», pflegen die St. Moritzer Organisatoren zu sagen. 140 000 Besucher werden erwartet.

Edy, das Skimonument aus Holz

Es gibt – und das ist ein grosser Unterschied zur WM 2003 – für die Zuschauer aber mehrere Möglichkeiten, sich zu vergnügen. Wenn nicht Salastrains, so bietet sich der Kulm Park an. Dort findet am kommenden Montag die Eröffnungsfeier statt und dort gehen jeweils die Medaillenzeremonien über die Bühne.

Und hier steht Edy, die überdimensionierte Holzskulptur, konzipiert in Anlehnung an den einheimischen Edy Reinalter, den Skistar von 1948. Sechs Tonnen schwer und 19 Meter gross ist das Skimonument, die Symbolfigur der WM 2017. Beeindruckend.

Weitere Teile des Rahmenprogramms gibt es in der St. Moritzer Fussgängerzone oder im House of Fans unmittelbar neben dem Hotel Schweizerhof, in dem sich das House of Switzerland befindet. Wie auch anderswo wird hier an der Fassade noch der letzte Feinschliff vorgenommen.