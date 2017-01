Nach zwei Siegen in drei Einzeln glückt ihr beim Hopman Cup in Perth an der Seite von Roger Federer der Start ins neue Jahr. Doch kaum hat sie die Westküste Australiens verlassen, findet der Albtraum seine Fortsetzung. Ein eingerissener Nagel des grossen Zehs am rechten Fuss zwingt sie in Sydney zur Aufgabe. «Eine normale Verletzung in diesem Sport, bei mir war es das erste Mal», sagt Bencic.

Am Freitag der nächste Dämpfer. Die in der Weltrangliste bis auf Position 48 abgerutschte Bencic trifft bereits in der Startrunde auf Serena Williams (35), die Nummer zwei der Welt, die in Melbourne schon sechs Mal triumphiert hat. «Ich habe mich gefreut über das Los. Dafür trainiere ich. Nun spiele ich sicher auf einem grossen Platz und in der Night Session.»

Vater Ivan muss also auch nicht Mitten in der Nacht aufstehen, um seiner Tochter bei der Arbeit zuzusehen.