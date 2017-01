Wie geht es Ihnen körperlich?

Zweimal schlafen ohne Spiel macht sehr viel aus. Im Tennis sind wir uns gewohnt, sechs Tage in Folge zu spielen. Einen oder zwei Tage freizuhaben, da liegen vom Gefühl her Welten dazwischen. Zwei Tage freizuhaben, war in dieser Phase unglaublich wichtig für mich.

Wie steht es mit den Adduktoren, die während des Halbfinals gegen Wawrinka Probleme bereiteten?

Ich bin so weit zufrieden. Es ist eine leichte Verhärtung, aber nichts, bei dem ich Angst haben müsste. Zumindest fühlt es sich so an.

Was dachten Sie beim Halbfinal zwischen Nadal und Dimitrov?

Dieses Mal schaute ich es mit einem analysierenden Blick, normalerweise bin auch ich vor dem TV Tennisfan. Ich wusste, dass alles, was in dem Spiel passiert, einen Einfluss haben könnte auf den Final.

Und? Was haben Sie gesehen?

Ich fand, Dimitrov spielte sehr gut, vor allem mit der Rückhand. Aber Nadal schlägt man nicht mit der Rückhand. Sicher nicht, wenn du nicht Murray, Djokovic, Wawrinka oder Nishikori heisst. Mit der Vorhand, dem Aufschlag und der Taktik macht man gegen Nadal den Unterschied aus.

Wie sind Ihre Gedanken zu Nadal?

Rafa war sehr aggressiv am Anfang, dann fiel er in sein klassisches Spiel zurück, das er seit Jahren praktiziert. Es war jedenfalls ein sehr interessantes Match. Sehr schön zum Anschauen – bisher war es das Spiel des Turniers.

Haben Sie eine Finaltaktik?

Ja, ich will offensiv spielen. Das zahlt sich aus. Man muss aggressiv spielen, aber nicht kopflos. Die Details werde ich mit den Coaches besprechen.

Wie ist die Anspannung in den letzten Stunden gestiegen?

Seit ich weiss, gegen wen ich spiele, ist Herzklopfen da. Aber das hat nichts mit dem Namen des Gegners zu tun. Sondern weil es dann konkret ist, man weiss, auf wen man sich vorbereiten muss. Es fühlt sich an wie Schmetterlinge im Bauch. Es gibt auch bange Momente. Aber das ist gut so, weil es zeigt, wie stark man fokussiert ist auf den Final. Das Spiel fängt hier in Australien ja erst am Abend an, da habe ich den ganzen Tag, mich damit auseinanderzusetzen. Ich freue mich einfach riesig, dass ich nochmals spielen darf. Gegen Rafa – wow! Sollte ich gewinnen, wäre das besonders speziell.

Auch Nadal kommt aus einer Verletzung. Bei wem ist es überraschender, dass er im Final steht?

Gute Frage! Ich weiss es nicht, ich denke, das ist ähnlich. Ich sehe ihn halt etwas anders als Aussenstehende, weil ich weiss, was er kann und dass er so viel mehr kann als andere auf der Tour. Deshalb erwarte ich immer viel von ihm. Er hat mich nicht umsonst so oft geschlagen und so viele Turniere gewonnen. Ich habe grossen Respekt vor ihm. Aber der wird mich nicht daran hindern, selber gut zu spielen. Einen Komplex habe ich jedenfalls nicht. Weil ich zu oft gegen ihn gewonnen habe, auch in grossen Matches. Was die Leute von mir erwartet haben, weiss ich nicht. Ich habe es jedenfalls nicht erwartet, dass ich hier im Final spielen würde. Im Voraus war die Situation so, dass mindestens einer aus dem Duo Djokovic/Murray es bis in den Final schaffen sollte.

Nach dem Sieg gegen Stan sagten Sie, eine Finalniederlage würde sich nicht als solche anfühlen, weil Ihr Turnier schon so genial sei. Denken Sie immer noch so?

Wenn man im Final ist, will man ihn gewinnen, nicht nur teilnehmen, das reicht nicht. Aber gleichzeitig versuche ich, den Geist zu bewahren, dass ich nichts zu verlieren habe. Das hat mir während der ersten sechs Partien sehr geholfen. Ich denke, das ist ein gutes Denken, um in den Final zu gehen. Und im Wissen, dass Nadal einer der zwei Gegner ist, die ich am besten kenne, neben Stan.

Ohne Druck im Final – kann das helfen?

Ja, das könnte ein Schlüssel sein. Du spielst, um zu gewinnen. Nicht um eine Niederlage abzuwenden.