Sie haben in der Vergangenheit jeweils gesagt, bis zu den nächsten Olympischen Spielen spielen Sie sicher weiter. Gibt es jetzt auch wieder so einen Fixpunkt?

Nach der Verletzung bin ich da schon vorsichtiger, was ich herausposaune. Ich kenne mein Alter und kann sicher nicht bis Tokio 2020 vorausschauen. Im Moment habe ich bis Miami im April fest geplant. Ich weiss natürlich, was ich im Rest des Jahres gerne spielen möchte, aber das gilt nur, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten alles gut geht. Offiziell habe ich ja noch immer keinen Match auf der Tour gespielt. Die Siege und Niederlagen am Hopman Cup zählen ja nicht. So lange ich noch nicht in Melbourne gespielt habe, ist es für mich schwierig zu wissen, wo ich genau stehe. Aber ich fühle mich auf gutem Weg.

Nerven Sie eigentlich die Fragen nach dem Rücktritt?

(überlegt) Nerven nicht, aber ich frage mich schon, wie oft man die Frage beantworten kann. Wir können gerne darüber reden, aber es bringt nicht viel. Ich verstehe, dass es so ist. Mühsam war vielmehr, dass es schon 2009 angefangen hat. Das ist jetzt seit sieben Jahren so. Deshalb hab ich mal Rio 2016 gesagt. Genützt hats allerdings nicht so viel, ich wurde trotzdem immer wieder danach gefragt. (seufzt) Leider Gottes haben die Sampras, Edberg und so einfach mit 29, 30 oder 31 aufgehört. Jetzt ist es für viele Leute, vor allem Journalisten, schwer zu verstehen, dass jemand mit 35 noch spielt. So lange es für mich, mein Team und meine Familie stimmt, gibt es für mich kein Problem. Auf eine Art würde ich auch gerne den Zeitpunkt kennen, an dem ich aufhöre. Das würde ja mir, und dem grossen Tross um mich herum, auch helfen bei der Planung. Ich lass es auf mich zukommen, und irgendwann werde ich es wahrscheinlich spüren. Ich hoffe einfach, es kommt nicht der Moment, wo der Körper, zack, entscheidet.