Die Jahresrangliste führt Federer nach seinem besten Saisonstart seit elf Jahren klar an. «Was ich geschafft habe, habe ich nur in meinen besten Jahren geschafft.» Zahlreiche Beobachter sind der Auffassung, dass Federer besser denn je ist. «Ich sah Roger erstmals 1998 spielen und bin der Meinung, dass er so gut ist wie noch nie», sagt Brad Gilbert, der als Trainer von Andre Agassi grosse Erfolge feierte.

Ist Federer mit bald 36 Jahren die beste Version seiner selbst? «Ich spiele anders. In der Defensive bin ich vielleicht nicht mehr so gut, dafür spiele ich cleverer. Der Roger von heute hätte sicher eine Chance gegen den Roger von damals», mutmasst der 91-fache Turniersieger, der seinen achten Erfolg in Wimbledon als nächstes grosses Ziel proklamiert.

Die Rückeroberung der Weltranglistenspitze hat für ihn keine Priorität. Vielmehr sei wichtig, dass er sich und seinem Körper Pausen gönne. Er wolle nicht ausbrennen, und auch seine Familie solle nicht zu kurz kommen. Dabei verlässt er sich einmal mehr auf sein Bauchgefühl. «In einer Traumwelt wäre ich gerne wieder die Nummer 1.

Ich möchte einfach jedes Turnier geniessen. Mir ist es lieber, eine Pause einzulegen und mit neuem Verlangen durchzustarten. Wenn ich noch einmal die Nummer 1 werde, wäre das grossartig.» Die Aussichten, dass ihm das gelingt, sind gut. Fünf Mal beendete er ein Jahr auf dem Thron, vier Mal davon führte er die Jahreswertung nach Miami an. Daran erinnert sich Türschliesser Federer nicht. Er war schon immer vorbildlich, wenn es darum ging, die Vergangenheit hinter sich zu lassen.