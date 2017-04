Doch nach seinem besten Start in ein Jahr seit seiner dominantesten Phase von 2004 bis 2006, wo er in drei Jahren 34 seiner 90 Titel gewonnen hat, scheint selbst das nicht mehr utopisch zu sein. Zumal Federer die Jahresrangliste auch nach Miami klar anführt und ungeachtet seines Resultats in Florida in der Weltrangliste zumindest bereits wieder zu den Top 5 gehört.

Schlüsselmonate auf Rasen

Handelte es sich an der Spitze in der Vergangenheit fast ausschliesslich um ein Duell zweier Protagonisten – erst zwischen Federer und Nadal, dann zwischen Nadal und Djokovic, zuletzt zwischen Murray und Djokovic –, bahnt sich nun ein Fünfkampf an. Murray und Djokovic führen die Weltrangliste noch an, haben aber einen schlechten Saisonstart hingelegt.

Rafael Nadal ist nach Federer der bisher beste Spieler des Jahres und ab April wird auf seiner stärksten Unterlage, Sand, gespielt. Gleiches gilt für Stan Wawrinka, der seinen dritten Platz in der Weltrangliste zementiert hat und auch in der Jahreswertung dritte Kraft ist. Er hat über das ganze Jahr verteilt solide gepunktet, überwiegend bei den Grand-Slam-Turnieren.