Sechs Monate lang hatte der 35-Jährige wegen seiner Knieverletzung gefehlt, und wie sehr der Schweizer fehlte, spiegelte sich allein schon an den rückläufigen Zuschauerzahlen wider. Die Tour-Finals in London im Winter waren zum ersten Mal längst nicht ausverkauft, nicht einmal Lokalmatador Andy Murray vermochte den Ticketverkauf zu beleben.

Als Federer zum Jahresbeginn beim Hopman-Cup erstmals wieder aufschlug, freuten sich die Veranstalter in Perth gleich über einen neuen Zuschauerrekord. Federer indes glaubt selbst nicht an den «Federer-Effekt» und betont stets: «Der Sport ist grösser als ein einzelner Name. Wenn ich mal weg bin, kommt eben ein anderer. Das Tennis geht weiter.» Das ist glattes Understatement. Denn auch in Melbourne löste Federer den nächsten Hype aus. Sein Comeback ist das dominierende Thema, dazu als Nummer 17 der Welt so tief gesetzt wie seit 2001 nicht mehr.

Doch Federer geniesst seine neue Rolle als Underdog sichtlich. «Warum auch nicht? Das ist doch mal etwas anderes», sagte Federer augenzwinkernd, «natürlich bin ich lieber der Favorit. Aber Underdog ist okay, dann zittern vielleicht mal die anderen.»

Er hatte regelrechtes Losglück gehabt mit zwei Qualifikanten in den ersten beiden Runden. Wobei nun mit dem Österreicher Jürgen Melzer ein kniffliger Auftaktgegner wartet. Sie sind gleichaltrige Weggefährten und beide seit fast 20 Jahren auf der Tour. Sie mögen sich, sind sich auf dem Platz aber erstaunlich selten begegnet: nur dreimal, zuletzt vor sechs Jahren.