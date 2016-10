Schon länger war bekannt, dass die "Grande Boucle" am 1. Juli zum vierten Mal in Deutschland gestartet wird. Nach dem 13 km langen Einzelzeitfahren in Düsseldorf führt die Tour 2017 über Belgien und Luxemburg zurück nach Frankreich.

Dazu kommt neben dem Auftakt-Zeitfahren in Düsseldorf am zweitletzten Tag in Marseille eine über 23 km lange zweite Prüfung im Kampf gegen die Uhr. Die 104. Ausgabe des bedeutendsten Radrennens der Welt endet am 23. Juli nach 3516 km traditionell auf den Pariser Champs-Elysées.

Insgesamt stehen neun Flachetappen für Sprinter sowie je fünf hügelige und fünf Bergetappen im Programm. Auf berühmte Anstiege wie die Alpe d'Huez oder der Mont Ventoux verzichteten die Veranstalter.