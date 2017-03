Schurter/Stirnemann setzten sich in der Königsetappe mit 2750 Höhenmetern verteilt auf anspruchsvolle 103 km 16 Sekunden vor dem kolumbianisch-südafrikanischen Duo Hector Paez Leon/Max Knox durch. Für das Schweizer Team war es bereits der zweite Etappenerfolg am diesjährigen Cape Epic.

Das abschliessende Teilstück am Sonntag nehmen Schurter/Stirnemann mit einer Reserve von fast sieben Minuten auf den fünffachen Gesamtsieger Christoph Sauser und dessen Partner Jaroslav Kulhavy in Angriff. Der Berner Oberländer, der Ende 2015 vom Leistungssport zurückgetreten ist und in Südafrika ein temporäres Comeback gibt, und der tschechische Weltklasse-Mountainbiker Kulhavy erwischten einen schlechten Tag und büssten als Tagesvierte fast sechs Minuten auf das Führungsduo ein.

Bleiben der 30-jährige Schurter und sein fünf Jahre jüngerer Partner Stirnemann in der Schlussetappe von Stürzen und Defekten verschont, ist ihnen der Gesamtsieg am Cape Epic kaum mehr zu nehmen. Diese Trophäe ist eine der wenigen prestigeträchtigen Auszeichnungen, die der fünffache Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter noch nicht gewonnen hat.

Süss vor drittem Gesamtsieg

Auch bei den Frauen liegt mit Ester Süss eine Schweizerin an der Spitze des Gesamtklassements. Die Aargauer Langstrecken-Spezialistin steht mit ihrer schwedischen Partnerin Jennie Stenerhag vor ihrem dritten Gesamtsieg nach 2011 und 2012. Ihr Vorsprung auf das zweitplatzierte Duo Mariske Strauss/Annie Last beträgt über 35 Minuten.