Er ist ein kleiner Trostpreis für das, was in Saas-Fee möglich gewesen wäre: Der Sieg. Klingler zeigte eine hervorragende Leistung, gewann die Qualifikation und hatte sich als Halbfinal-Zweite souverän für den Final klassiert.

Dabei startete sie ohne grosse Vorbereitung in den Weltcup. Die 24-Jährige ist eine wahre Allrounderin: Klingler trainiert hauptsächlich nicht Eisklettern mit Pickel und Steigeisen, sondern Sportklettern. Die amtierende Schweizer Meisterin in beiden Sportarten und Weltmeisterin im Bouldern, einer Disziplin des Sportkletterns, sagt: «Ich profitiere im Eisklettern enorm von meiner Kraft. Technisch kann ich noch viel von der Konkurrenz lernen.»

Weltcup im Parkhaus

Nun könnte Klinglers Saison vorzeitig zu Ende sein. Das Bein kann sie nicht mehr belasten, Anfang dieser Woche steht eine Abklärung beim Spezialisten an. «Es wird wohl ein Seitenbandriss sein», vermutet sie. Weshalb sie trotz grösster Schmerzen weitergeklettert ist, weiss Klingler selbst nicht. «Ich habe nicht viel überlegt. Ich wollte einfach nicht aufgeben und mein Bestes zeigen.» Ein wichtiger Faktor sei auch das Publikum gewesen: «Die Zuschauer pushten mich mit ihren Zurufen unglaublich.»

In Saas-Fee ist Klingler der Publikumsliebling. Niemand wird so lautstark unterstützt, niemand ist auf so vielen Fan-«Selfies» wie sie. Klingler liebt die aussergewöhnliche Stimmung im «Ice Dome». Die 32 Meter hohe Kletteranlage ist im Zentrum der Wendelrampe des Parkhauses am Dorfeingang aufgebaut.