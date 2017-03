Er sagte vor dem Spiel, er sei ruhiger geworden. Im Vergleich zu früher, zu seinen Zeiten in Luzern. Ein bisschen. Aber Bernegger tigert noch immer der Linie entlang, die Arme meist hinter dem Rücken verschränkt. Als müsste er sich selbst zurückhalten. Dann wieder bricht es aus ihm heraus. Wenn er zum Beispiel bei der Einwechslung von Ridge Munsy neben seinem Flügel steht und tänzelt, als würde er gleich selbst auf den Platz spurten. Oder wenn Munas Dabbur aus elf Metern vergibt, völlig freistehend, und Bernegger die Hände erst verwirft und sich dann an den Kopf greift. Es ist kaum auszuhalten.

Niemand im Team von GC wirkt an diesem Samstagabend so entschlossen wie sein Trainer, wie Carlos Bernegger. 0:1 endet sein erstes Spiel nach über zweijähriger Abwesenheit. «Was wir gezeigt haben, war in Ordnung, aber nicht gut genug. Wir müssen punkten. Dafür müssen wir uns daran gewöhnen, zu leiden», sagt Bernegger.

Er wirkt gefasst, als er das sagt. Die Stimme ruhig. Ein ausgeglichener Mann. Es sind rund 45 Minuten vergangen, seit die Niederlage feststeht. Die erste in seinem ersten Spiel als neuer GC-Trainer, die sechste im siebten Spiel 2017 für GC. Als er gefragt wird, ob es schwierig war, sich zu kontrollieren, lacht er erst, freut sich, dass seine Bemühungen erkannt wurden, und sagt dann: «Es ist wichtig, in dieser Phase eine gewisse Reife an den Tag zu legen. Wir müssen bewusst, konsequent und zielstrebig auftreten. Als Chefcoach muss ich vorausgehen.»

Bernegger, ein neuer Mensch? Nein. Vielleicht ein bisschen kontrollierter auf dem Platz. Daneben aber kann er noch immer wie früher.