Kleider machen Leute, so scheint es auch im Sport. Diverse Sportverbände kennen Dressvorschriften. Der Volleyball-Weltverband (FIVB) hat die Regelung diesbezüglich im Frauen-Beachvolleyball zwar gelockert. Die Spielerinnen haben nicht mehr nur die Wahl zwischen Badeanzug oder Bikini, der an den Seiten maximal sieben Zentimeter breit sein darf.

Wie bei Olympia beobachtet, sind neu Shorts erlaubt, die höchstens drei Zentimeter oberhalb des Knies enden, sowie Tops mit Ärmeln. Auch das Internationale Wettkampf-Reglement in der Leichtathletik macht klar, wie Athleten bei Meetings anzutreten haben: Sie «müssen ... saubere Kleidung tragen, die im Schnitt und in der Art, in der sie getragen wird, nicht anstössig ist. Sie muss aus einem Material gefertigt sein, das auch in nassem Zustand nicht durchsichtig ist.»

Noch deutlicher sind die Richtlinien beim Nationalen Ringerverband Swiss Wrestling. Vor Kampfbeginn steht der Kampfrichter in der Mattenmitte, ruft beide Ringer zu sich, reicht ihnen die Hand, überprüft ihre Kleidung und überzeugt sich davon, dass sie «weder mit fettenden noch mit klebrigen Stoffen eingerieben sind, sich nicht in einem schwitzenden Zustand befinden, dass sie nichts an den Händen tragen und dass sie ein Taschentuch bei sich haben und die Fingernägel geschnitten sind».

Zudem ist es für weibliche Ringer verboten, Bügel-BHs zu tragen. Nicht auszudenken, dass der Metallstab im Kampf verrutscht und sich in die Sportlerin hineinbohrt.

Bitte keine Tattoos

Das wäre dann etwa so schmerzhaft wie sich ein Tattoo stechen zu lassen. Diese sind indes im Triathlon und Duathlon verboten, zumindest die temporären. Athleten ist es laut Reglement der Internationalen Triathlon Union (ITU) nicht erlaubt, temporäre Tattoos etwa in Form von Abziehbildern oder mit Henna aufgemalt am Körper anzubringen. Der eigene Sponsor ist also als Hautschmuck Tabu, gestattet wären höchsten «Aufdrucke» der aktuellen Startnummer oder von der ITU bewilligte Logos.