Lüthi bettelte um Spenden. Ziel: zwei Millionen Franken. So hätte man gar ein kleines Polster. Bis heute sind etwas mehr als eine Million zusammengekommen – 275 000 Franken sammelte der Verein «Härzbluet für üse FC Thun», 784 000 Franken gingen direkt an den FC. Zudem hat die Stadt ein Darlehen von 500 000 Franken gesprochen. Der drohende Konkurs scheint vorerst abgewendet.

Hoffnung dank neuem TV-Vertrag

Es ist das dritte Mal in Folge, dass der FC Thun auf externe Hilfe angewiesen ist. Lüthi sagte Anfang September: «Wir sehen die Insel – aber wir sind in grosser Gefahr, direkt davor abzusaufen.» Er hätte gar nichts mehr unternommen, wenn auf nächste Saison nicht mehr Gelder aus den TV-Rechten an Klubs ausgeschüttet würden. Lüthi rechnet mit 700 000 bis eine Million Franken. Damit verbunden ist die Hoffnung, künftig nicht mehr auf Spenden angewiesen zu sein.

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Gewichtig ist der Zuschauerrückgang.Erstmals überhaupt blieben rund 60 Plätze in der VIP-Lounge leer. «Das sind 400 000 Franken, die uns fehlen», so Lüthi. Zudem ging der Zuschauerschnitt pro Spiel von 6200 (2015/2016) auf 5200 (Vorrunde 2016/2017) zurück.

Aufs Jahr hinaus macht das rund eine Million, die den Thunern entgeht. Die tieferen Zuschauerzahlen wiederum lassen die Einnahmen aus dem Catering schrumpfen. Ein Teufelskreis.